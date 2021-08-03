رومانيا تتهم إيران بالوقوف وراء الهجوم على ناقلة نفط في بحر العرب

المصدر: بوخارست ■ أ.ف.ب

اتهمت رومانيا إيران، أمس، بالوقوف وراء هجوم استهدف ناقلة نفط في بحر العرب، وأودى بحياة شخصين، أحدهما روماني، كما فعلت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا.

وقالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان: «في ضوء العناصر التي قدّمها شركاؤنا الدوليون، والتي تشير إلى هجوم متعمد نسقته إيران، تطالب رومانيا السلطات الإيرانية بتقديم تفسير دون تأخير». وأضاف المصدر نفسه أنه «تم استدعاء السفير الإيراني في بوخارست إلى الوزارة على وجه السرعة»، مؤكداً أن رومانيا «تتشاور مع شركائها لتحديد الردود المناسبة».

وتعرضت ناقلة النفط «ميرسر ستريت»، التي تديرها شركة يملكها ملياردير إسرائيلي، لهجوم بطائرة مسيّرة الخميس، بحسب الجيش الأميركي الذي تنتشر سفنه في المنطقة.

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