واشنطن تطالب 24 دبلوماسياً روسياً بمغادرة الولايات المتحدة

المصدر: واشنطن - متابعات

سلمت السلطات الأميركية للجانب الروسي قائمة من 24 دبلوماسياً روسياً يتعين عليهم مغادرة الولايات المتحدة بحلول 3 سبتمبر المقبل، بسبب انتهاء مدة تأشيراتهم, وفقاً للسفير الروسي لدى واشنطن.

وقال السفير الروسي أناتولي أنتونوف في تصريحات لمجلة National Unterest تم نشرها على صفحة البعثة الروسية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تلقينا قائمة من 24 دبلوماسياً يتوقع أن يغادروا البلاد حتى 3 سبتمبر 2021".

وأشار أنتونوف إلى أن معظم هؤلاء الدبلوماسيين سيغادرون الولايات المتحدة بدون استبدالهم بدبلوماسيين آخرين، لأن واشنطن أقدمت على تشديد إجراءات إصدار التأشيرات بصورة مفاجئة، وفق ما نقلت عنه وكالة "تاس" للأنباء وقناة روسيا اليوم.

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