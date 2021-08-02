تخفيض الرواتب.. عقوبة الرافضين للقاح كورونا في اليونان

المصدر: أثينا - د ب أ

ذكرت صحيفة يونانية أنه من المقرر أن يواجه المعلمون الذين يرفضون الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو الخضوع بصورة منتظمة لاختبارات للتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس قبل عودة الدراسة في اليونان، خفضا في رواتبهم وإجراءات تأديبية أخرى.

وأفادت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية اليوم الاثنين، بأن الإجراءات المقرر تنفيذها في اليونان تأتي بموجب قرار وزاري مشترك قيد الإعداد حاليا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر القول إن اللوائح الجديدة التي تقوم وزارة التعليم اليونانية بوضعها حاليا لضمان عام دراسي آمن يبدأ في سبتمبر المقبل في المدارس والجامعات، ستشمل جميع الإداريين والمعلمين، الذين يعملون بصورة دائمة أو المؤقتين.

وقد يتم بموجب تلك اللوائح وقف الموظفين الدائمين في قطاع التعليم عن العمل، بدون الحصول على أجر، حتى يحصلوا على اللقاح، بينما سيتم تعليق عقود الموظفين المؤقتين، وذلك إلى جانب إجراء خفض الرواتب أيضا.

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