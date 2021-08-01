آخر تطورات انتشار كوفيد-19 في العالم

المصدر: باريس - أ ف ب

في ما يأتي آخر التطورات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا في العالم أمس، في ضوء أحدث الأرقام والتدابير الجديدة والوقائع:

- نيجيريا تتسلم أربعة ملايين جرعة لقاح ضد كوفيد من الولايات المتحدة -تسلمت نيجيريا اليوم، أربعة ملايين جرعة من لقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا من الولايات المتحدة، وهو ضعف العدد الإجمالي للجرعات التي تلقتها البلاد التي تعد 210 ملايين نسمة.

ولقي أكثر من ألفي شخص مصرعهم بسبب فيروس كورونا في أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان، رغم أنه يعتقد أن الحصيلة الحقيقية للوفيات أعلى من ذلك بكثير.

- الصين تخضع ملايين السكان لفحوص كوفيد إثر ارتفاع عدد الإصابات -أطلقت مدن صينية حملات واسعة لفحص كوفيد شملت الملايين وفرضت قيودا جديدة على السفر في وقت تحاول السلطات الصحية احتواء أكبر تفش للفيروس في البلاد منذ أشهر.

وسجّلت الصين اليوم، 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 53 عدوى محلية، فيما تفيد تقارير أن مجموعة إصابات على صلة بمطار في شرق البلاد أدت إلى تفشي الوباء في أكثر من عشرين مدينة وأكثر من عشر مقاطعات.

- وفاة الرئيس التنفيذي السابق للقسم الاوروبي في شركة تويوتا -توفي يوهان فان زيل الرئيس التنفيذي السابق للقسم الأوروبي في شركة تويوتا عن عمر 63 عاما في جنوب افريقيا بعد إصابته بفيروس كورونا مطلع يوليو.

- إصابة نمري سومطرة بكوفيد-19 -يتعافى نمرا سومطرة في حديقة حيوانات إندونيسية بعد إصابتهما بفيروس كورونا.

وجاءت نتائج فحوص تينو وهاري إيجابية في منتصف يوليو بعدما ظهرت عليهما أعراض تشبه الأنفلونزا، ويحاول المسؤولون الآن تتبع مصدر العدوى.

- أكثر من 4,2 ملايين وفاة في العالم-تسبّب فيروس كورونا بوفاة 4,220,816 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر 2019، حسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة اليوم، عند الساعة 10,00 ت غ.

والولايات المتحدة هي أكثر الدول تضررا لناحية الوفيات (613,157) تليها البرازيل بتسجيلها 556,370 وفاة ثم الهند مع 424,351 وفاة.

وتقول منظمة الصحة العالمية، آخذةً بالاعتبار معدّل الوفيات الزائدة المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بكوفيد-19، إن حصيلة الوباء قد تكون أكبر بمرتين أو ثلاث من الحصيلة المعلنة رسمياً.

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