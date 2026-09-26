أحمد بن سعيد ومحمد بن راشد بن محمد يشاركان المتطوعين في «جسر أحمد بن راشد الإنساني»

شارك سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، وسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في فعاليات «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، وفاءً لروح المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، بهدف تجهيز أكثر من 10 ملايين وجبة غذائية لدعم أهالي قطاع غزة.

وشارك سموهما إلى جانب المتطوعين في الفعالية الإنسانية، التي تنظمها مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» بالتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»، في مشهد يجسد نهج الإمارات الراسخ في العمل الإنساني، وقيم التكاتف والتضامن ومد يد العون للمحتاجين.

وتحمل المشاركة دلالة خاصة، إذ تجمع بين الوفاء لإرث الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، والعمل الميداني المباشر، عبر مبادرة تحوّل قيم العطاء إلى أثر إنساني ملموس، وتسخر الجهود المجتمعية والتطوعية لتوفير ملايين الوجبات للأهالي في غزة.

وتواصل فرق العمل والمتطوعون عمليات تجهيز وتعبئة الوجبات ضمن «جسر أحمد بن راشد الإنساني»، في إطار حراك مجتمعي واسع يؤكد أن إرث العطاء يتواصل بالفعل والمبادرة، وأن العمل الإنساني الإماراتي يظل جسراً ممتداً لإغاثة المحتاجين ودعم المتضررين.