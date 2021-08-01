بوتين يرحب بالمشاركين في منافسات الرجل الحديدي في مسقط رأسه

المصدر: موسكو - د ب أ

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمشاركين في أول نسخة من سلسلة فعاليات الرجل الحديدي لاختبار القوة والسرعة والقدرة على التحمل تنظمها بلاده.

وانطلقت المسابقة اليوم الأحد في مسقط رأس بوتين في مدينة سان بطرسبرج وتتضمن السباحة في المياه المفتوحة لمسافة 1.9 كم وسباق للدراجات لمسافة 90.1 كم والركض لمسافة 21.1 كم (نصف الماراثون).

ونقل الموقع الرسمي للكريملين التصريحات التي أدلى بها بوتين عبر تطبيق «تيليغرام» للاتصال، والتي جاء فيها «هي دلالة رمزية أن هذا الأسم يطلق أيضًا على الفائزين في هذه البطولة المذهلة والديناميكية التي يستطيع فقط الأسرع والأقوى والأكثر جلدا الوصول إلى خط النهاية».

ويشتهر بوتين(68 عاما) بولعه بالرياضة حيث حصل على الحزام الأسود في منافسات الجودو كما يمتلك قدرات فائقة في منافسات هوكي الجليد، بحسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

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