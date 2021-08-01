حاكم ميانمار العسكري رئيسا للوزراء في حكومة انتقالية

المصدر: يانغون - وكالات

أعلن المجلس العسكري في ميانمار أنه سيشكل حكومة انتقالية وسيعين قائد الجيش، مين أونغ هلاينغ، رئيسا للوزراء، مما يعزز من سلطة المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة قبل ستة أشهر في انقلاب.

وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم الأحد إنه يمكن تمديد حالة الطوارئ، المحددة بمدة عام، عندما تولى النظام السلطة في فبراير الماضي، حتى أغسطس 2023، طبقا لما ذكره الجنرال البارز، في خطاب متلفز، اليوم الأحد، بمناسبة ذكرى مرور ستة أشهر على الانقلاب.

وذكر مين أونغ هلاينغ أنه سينقل السلطة للحزب الفائز، بعد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في غضون عامين.

وكان النظام قد ألغى العام الماضي انتخابات نوفمبر، التي فاز فيها حزب «الرابطة الوطنية للديمقراطية» بقيادة أون سان سوتشي، بعد أن زعم أنه أساء استخدام صلاحيته الإدارية.

وقال مذيع على قناة مياوادي التلفزيونية الرسمية «من أجل تنفيذ المهام في البلاد بسرعة وسهولة وفاعلية، تم تحويل مجلس إدارة الدولة إلى حكومة ميانمار الانتقالية».



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