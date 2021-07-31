الأردن يغلق معبر جابر الحدودي مع سورية ويوضح السبب

المصدر: وكالات ومتابعات

ذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية نقلا عن مسؤول بوزارة الداخلية اليوم السبت أنه سيتم إغلاق معبر جابر الحدودي مع سورية بشكل مؤقت أمام حركة البضائع والركاب «نتيجة لتطورات الأوضاع الأمنية في الجانب السوري».

وأضاف المسؤول أن المعبر سيعاد فتحه «حال توفرت الظروف الملائمة لذلك».

وتشهد محافظة درعا جنوب سورية والمحاذية للحدود الأردنية، حربا منذ ساعات صباح الخميس الأولى، انطلاقا من الريف الشرقي للمحافظة مرورا بالمدينة وصولا إلى الريف الغربي، بين القوات الحكومية والأجهزة الأمنية التابعة لها من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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