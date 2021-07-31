تونس تضع قاضيا محسوبا على «النهضة» تحت الإقامة الجبرية

المصدر: تونس - رويترز

قال راديو موزاييك إف إم اليوم السبت إن قوات الأمن التونسية وضعت قاضيا مثيرا للجدل تحت الإقامة الجبرية.

وتتهم جماعات حقوقية في تونس القاضي بشير العكرمي، المحسوب على حركة النهضة، بأنه يخفي ملفات متعلقة بالإرهاب منها ملفان عن اغتيال معارضين علمانيين بعد الثورة.

ويأتي وضع العكرمي تحت الإقامة الجبرية بعد أن تعهد الرئيس قيس سعيد الذي جمد البرلمان وأقال رئيس الوزراء يوم الأحد بأن يقود حملة دون هوادة لمكافحة الفساد المستشري في كل القطاعات.

وكان العكرمي، أوقف عن العمل منتصف يوليو ، وجرى إحالة ملفه إلى التحقيق في تهم تتعلق بالتستر على أكثر من 6 آلاف ملف وقضية إرهابية.

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