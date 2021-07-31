إصابة العشرات جراء تصادم قطارين في بوسطن الأميركية

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

تسبب تصادم قطارين في في شارع الكومنولث بمدينة بوسطن الأميركية،بإصابة العشرات بالإضافة إلى إحداث أضرار مادية كبيرة.

وفي تغريدة لها على حسابها في «تويتر»، أوضحت إدارة الإطفاء في بوسطن أنه تم نقل 23 مصابا إلى المشافي و«لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات تهدد الحياة».

من جهتها أوضحت هيئة النقل بخليج ماساتشوستس أن الحادث العنيف وقع بعد الساعة السادسة مساء أمس بالتوقيت المحلي، مشيرة إلى أن من بين الجرحى أربعة سائقين على متن القطارين.

هذا وتعطلت الخدمة على الخط «ب»، الذي يمر عبر حرم جامعة «بوسطن»، لساعات عدة، بينما كانت جهود الإنقاذ جارية، إذ ظل المحققون في مكان الحادث حتى وقت متأخر من الليل.

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