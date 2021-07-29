ماكرون يقدم شكوى بعد عرض ملصقات تصوره على شكل هتلر

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون شكوى ضد أحد سكان إقليم فار جنوب البلاد، بسبب عرض الأخير ملصقات تصور ماكرون على شكل الزعيم النازي أدولف هتلر.

وذكر موقع "فرنس بلو" أن النيابة العامة في طولون فتحت قضية جنائية في هذا الصدد الأسبوع الماضي.

يذكر أن صاحب الرسوم المذكورة هو الناشط المحلي ميشيل آنج فلوري، المعروف بإنجازه مثل هذه الأعمال.

وأوضحت صحيفة "فار ماتان" أن آنج فلوري أراد بهذا الشكل أن يتحدث بسخرية عن بطاقات العبور الصحية في فرنسا، وعن التطعيم الإجباري للعاملين في مجال الصحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news