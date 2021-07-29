تراجع في شعبية تحالف ميركل المسيحي و«الخضر» يتجاوز 20%

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

تراجعت شعبية التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بمقدار نقطة مئوية، في استطلاع الرأي الأسبوعي الذي يجريه معهد «فورسا» لقياس مؤشرات الرأي، ليحصل على نسبة 26%.

وفي المقابل، ارتفعت شعبية حزب «الحضر» بمقدار نقطتين مئويتين لتصل إلى 21%.

وفقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم، نقطة مئوية واحدة ليحصل على 15%، بينما حصل الحزب الديمقراطي الحر على نسبة 13%، وحزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني الشعبوي على 10%، واليسار على 7%.

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