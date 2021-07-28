"الصحة العالمية" تسجل زيادة 21% في وفيات كورونا الأسبوعية

المصدر: جنيف - د ب أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء أن العدد العالمي للوفيات الأسبوعية الناتجة عن فيروس كورونا خلال الأسبوع الماضي ارتفع بنسبة 21 %.

وأغلب الوفيات الجديدة التي بلغت 69 ألفا كانت في الأمريكتين وجنوب شرق آسيا، بحسب البيانات الخاصة بالفترة من 19 إلى 25 يوليو الجاري.

وقالت المنظمة ومقرها جنيف إنه منذ ظهور الوباء وحتى الآن تأكد وفاة أكثر من أربعة ملايين شخص عبر العالم بعدما أًصيبوا بفيروس كورونا.

وكان إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها الأسبوع الماضي 3.8 مليون بارتفاع 8 % عن الأسبوع الذي سبقه. وجرى تسجيل نحو 194 مليون إصابة منذ بداية الجائحة في أوائل 2020.

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