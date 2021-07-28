نقل الآلاف إلى مناطق آمنة بعد انهيارات أرضية في بنغلاديش

المصدر: دكا - د ب أ

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الأربعاء أنه تم نقل أكثر من 5 آلاف مسلم من الروهينجيا إلى أماكن آمنة بعد أن تضررت ملاجئهم الهشة في مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنغلاديش بسبب الأمطار المستمرة والفيضانات والانهيارات الأرضية والطقس العاصف.

وقالت المفوضية في بيان إن التقارير الأولية تشير إلى أن هذه الظروف أضرت بأكثر من 2500 من أماكن الإيواء ، حيث يعيش ما لا يقل عن 12 ألف لاجئ.

وجاء البيان بعد يوم من ورود أنباء عن مقتل ما لا يقل عن خمسة من مسلمي الروهينجيا في انهيار أرضي في مخيم بالوخالي بمنطقة كوكس بازار. لكن المفوضية التابعة للأمم المتحدة أكدت مقتل ستة أشخاص في الانهيار الأرضي.

ويعيش أكثر من مليون لاجئ في مخيمات مترامية الأطراف في منطقة كوكس بازار جنوب شرقي بنغلاديش بعد فرارهم من ميانمار المجاورة.

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