إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ منتصف مارس

المصدر: تل أبيب - د ب أ

واصلت أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في إسرائيل الارتفاع بشكل كبير، وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء تسجيل 2112 حالة جديدة، وهو أعلى رقم منذ منتصف مارس الماضي.

وبحسب التلفزيون الإسرائيلي فإن 10% من الإصابات الجديدة هي لعائدين من الخارج.

وارتفع عدد المرضى بأعراض شديدة إلى 138، مقابل 61 قبل أسبوع.

وبحسب البيانات الرسمية، ترتبط معظم الإصابات الجديدة بسلالة دلتا من فيروس كورونا. ومن بين الإصابات الجديدة العديد من الشباب والأشخاص الذين حصلوا على جرعتي اللقاح ضد كورونا.

وتلقى أكثر من 57% من سكان إسرائيل البالغ عددهم 9.3 مليون نسمة جرعتي اللقاح المطلوبتين.

وكانت حملة التطعيم ضد كورونا في إسرائيل ناجحة للغاية، خاصة في البداية. إلا أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت قال مؤخرا إنه لا يزال هناك أكثر من مليون إسرائيلي يمكن أن يتم تطعيمهم ولكنهم لم يتقدموا بعد للحصول على اللقاح.

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