روسيا تتجاوز حاجز الـ 155 ألف وفاة بـ "كورونا"

المصدر: موسكو - د ب أ

تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد في روسيا اليوم حاجز الـ 155 ألف حالة وفاة بعد تسجيل 779 حالة جديدة خلال يوم واحد مقابل 727 وفاة أمس.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا -في تقريرها اليومي - بحسب وكالة " انتر فاكس " للأنباء انخفاض عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيل 23032 إصابة مقارنة بـ 23239 في اليوم السابق ليبلغ بذلك إجمالي عدد الإصابات ستة ملايين و172 ألفا

و812 اصابة ، وتماثل 20116 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليبلغ مجموع المتعافين خمسة ملايين و 526ألفا و950 شخصا.

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