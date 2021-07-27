انخفاض السندات التونسية الدولارية

المصدر: لندن ■ رويترز

انخفضت السندات الصادرة عن البنك المركزي التونسي بالعملة الصعبة انخفاضاً حاداً، أمس، بعد أن أقال الرئيس التونسي الحكومة، وجمّد عمل البرلمان، في تصعيد للأزمة السياسية.

ونزل إصدار السندات المقومة بالدولار التي ينتهي أجلها في 2025 بمقدار 2.6 سنت، ليتداول عند 86.005 سنت في الدولار، وهو أدنى مستوى منذ منتصف مارس، بحسب ما كشفته بيانات «تريدويب».

ونزلت سندات مقومة باليورو لأجل 2024 بأكثر من ثلاثة سنتات إلى 86.348 سنت في اليورو، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر، وفقاً لـ«تريدويب». وقال الرئيس قيس سعيد، أول من أمس، إنه سيتولى السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد، في تحرك وصفه خصومه بالانقلاب، وهذا أكبر تحدٍ يواجه النظام الديمقراطي في تونس الذي شهدته البلاد بعد ثورة 2011.

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