تظاهرات في إيران احتجاجاً على انقطاع الكهرباء

المصدر: طهران - د ب أ

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن متظاهرين احتشدوا في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الاثنين، احتجاجاً على الانقطاع المتكرر للكهرباء.

وأدى انقطاع الكهرباء خلال الأسابيع الأخيرة إلى إلحاق حالة من الشلل بشكل مؤقت بكثير من مراكز الأنشطة التجارية في أنحاء إيران، واليوم انقطع التيار الكهربائي في ممر علاء الدين، حيث يتم بيع الأجهزة الإلكترونية بشكل رئيسي، وردد المتظاهرون شعارات تنتقد الحكومة.

يذكر أنه بسبب نقص المياه وانقطاع الكهرباء في إقليم خوزستان بجنوب غرب إيران، اندلعت مؤخراً احتجاجات بشكل متكرر ضد الحكومة، وشهدت الاحتجاجات مصادمات مع الشرطة، وطبقاً لتقارير رسمية سقط قتلي بين صفوف المتظاهرين وعناصر الشرطة.

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