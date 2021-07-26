إيران تسجل حصيلة قياسية للإصابات اليومية بكورونا

المصدر: طهران - د ب أ

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين تسجيل 322 حالة وفاة و31814 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة "بلومبرغ" للأنباء فإن حصيلة الإصابات اليومية الجديدة هي الأعلى التي يتم تسجيلها في إيران.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد إصابات كورونا في إيران ارتفع إلى نحو ثلاثة ملايين و723 ألف حالة.

وأوضحت أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إيران قد ارتفع إلى 89122.

وذكرت الوزارة أن 4982 من المصابين في حالة حرجة، وأن عدد المتعافين تجاوز ثلاثة ملايين و274 ألف حالة.

وأشارت وزارة الصحة الإيرانية إلى أن 232 مدينة أصبحت مصنفة حمراء (شديدة الخطورة فيما يتعلق بتفشي كورونا)، بينما 117 مدينة مصنفة برتقالية (متوسط الخطورة)، إلى جانب تصنيف 99 مدينة صفراء (منخفضة الخطورة).

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