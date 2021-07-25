إسرائيل تقلص منطقة الصيد في غزة إلى النصف بعد إطلاق بالونات حارقة

المصدر: القدس - أ ف ب

قلصت إسرائيل الأحد إلى النصف منطقة الصيد المسموح بها قبالة قطاع غزة، وفق ما أفاد مسؤولون في الدفاع، وذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع تسببت باندلاع حرائق في جنوب إسرائيل.

وقال الجناح العسكري في مكتب تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) «تقرر تقليص منطقة الصيد المسموح بها في قطاع غزة من 12 ميلا بحريا إلى ستة أميال بحرية».

وأضاف بيان كوغات أن «القرار اتخذ بسبب إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة في اتجاه إسرائيل، الأمر الذي يشكل انتهاكا للسيادة الإسرائيلية».

وفي وقت سابق الأحد، تم إخماد حرائق «في ثلاثة مواقع في منطقة صغيرة في أشكول» وفق بيان لجهاز الإطفاء أشار إلى أن التحقيقات «حددت السبب على أنه بالونات حارقة».

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