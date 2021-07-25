إصابات كوفيد-19 في تركيا تتجاوز 14 ألف حالة

المصدر: اسطنبول - رويترز

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية أن إصابات فيروس كورونا الجديدة قفزت إلى 14230 حالة اليوم، وهو عدد يزيد على ثلاثة أمثاله قبل ثلاثة أسابيع مضيفة أنها سجلت 55 وفاة.

كانت إصابات كوفيد-19 قد بلغت الذروة اليومية بأكثر من 60 ألف حالة في موجة شهدتها البلاد خلال أبريل ومايو، وتراجعت الإصابات إلى أقل من 4418 إصابة في الرابع من يوليو تموز بعد فرض إجراءات عزل عام رُفعت في منتصف مايو.

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