محادثات جديدة بين موسكو وواشنطن الأربعاء المقبل

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

تُجري الولايات المتحدة وروسيا محادثات رفيعة المستوى، الأسبوع المقبل، للمرّة الثانية خلال شهرين، بهدف تحقيق استقرار في علاقتهما المتوتّرة، حسبما أعلن مسؤولون.

وقالت وزارة الخارجيّة الأميركيّة إنّ الحوار حول «الاستقرار الاستراتيجي»، الذي تمّ الاتّفاق على إطلاقه خلال قمة في 16 يونيو الماضي، بين الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين، في جنيف، سيُعقَد في المدينة نفسها يوم الأربعاء المقبل. وأضافت الوزارة في بيان «نسعى من خلال هذا الحوار إلى إرساء أسس لإجراءات مستقبلية للحد من التسلح، وخفض المخاطر».

وستترأس نائبة وزير الخارجيّة ويندي شيرمان، الوفد الأميركي الذي سيضمّ بوني جينكينس، التي تمّ أخيراً تثبيتها في منصب نائبة وزير الخارجيّة لشؤون الرقابة على الأسلحة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news