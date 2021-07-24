أميركا تؤكد الحاجة إلى «حواجز حماية» لعدم تحول المنافسة مع الصين إلى صراع

المصدر: واشنطن، بكين - رويترز

قال مسؤولون أميركيون كبار اليوم السبت إن ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأميركي ستوضح خلال محادثاتها المقبلة في الصين أن واشنطن ترحب بالمنافسة مع بكين، لكن يجب أن يكون هناك مجال متكافئ وحواجز حماية لمنع تحول تلك المنافسة إلى الصراع.

وأضاف المسؤولون، في إفادة قبل محادثات شيرمان في تيانجين مع وانغ يي عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني، أن أكبر اقتصادين في العالم بحاجة إلى سبل مسؤولة لإدارة المنافسة.

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية قبل المحادثات التي ستكون أول اتصال مباشر بين واشنطن وبكين منذ شهور إن شيرمان «ستؤكد أننا لا نريد أن تنحرف تلك المنافسة القوية والمستمرة إلى صراع».

وأضاف «لهذا السبب تريد الولايات المتحدة ضمان وجود حواجز حماية ومعايير لإدارة العلاقة بشكل مسؤول... ستوضح (شيرمان) أنه بينما نرحب بالمنافسة القوية واستمرارها مع جمهورية الصين الشعبية، يحتاج الجميع للعب بنفس القواعد وعلى أرضية متكافئة».

ومن المقرر أن تصل شيرمان إلى مدينة تيانجين الواقعة جنوب شرقي بكين غدا الأحد وأن تستمر الزيارة حتى يوم الاثنين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news