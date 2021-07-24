انتشار السلالة دلتا يرفع إصابات "كورونا" في موسكو إلى الذروة

المصدر: رويترز

سجلت روسيا قرابة 24 ألف إصابة جديدة بمرض كوفيد-19، اليوم، وأعلنت مرة أخرى عن أكبر عدد يومي للوفيات المتعلقة بالمرض بتسجيل 799 وفاة، لكن مسؤولين قالوا إن العاصمة موسكو ربما تجاوزت ذروة الإصابات.

وتشهد روسيا زيادة في الإصابات بالمرض، وترجع السلطات ذلك إلى انتشار السلالة دلتا.

وأعلن فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة الجائحة عن 23947 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بانخفاض حوالي خمسة بالمئة عن الأسبوع السابق. وسُجلت في موسكو 3376 من الحالات الجديدة بانخفاض نسبته 26 بالمئة.

وقال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن السلطات تأمل في أن تكون المدينة قد تجاوزت ذروة الإصابات، حسبما ذكرت وكالة تاس للأنباء.

وارتفع اليوم السبت إجمالي الحالات المسجلة في روسيا منذ بدء الجائحة إلى ستة ملايين و102469 بين السكان البالغ تعدادهم 144 مليون نسمة.

كما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بكوفيد-19 إلى 153095 وسجلت البلاد اليوم 799 حالة وفاة وهو أعلى عدد يومي للوفيات منذ 16 تموز عندما أعلنت عن أكبر زيادة في الوفيات على الإطلاق.

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