الصحة العالمية تدعو جميع البلدان للتعاون لمعرفة منشأ "كورونا"

المصدر: وكالات

قالت "منظمة الصحة العالمية"، اليوم، إنه يتعين على جميع البلدان التعاون لمعرفة منشأ فيروس "كورونا"، وذلك بعد يوم من رفض الصين النطاق المقترح للمرحلة الثانية من التحقيق، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.

وقال المتحدث باسم المنظمة طارق ياسارفيتش رداً على سؤال بشأن رفض الصين في إفادة صحافية في جنيف: "الأمر لا يتعلق بالسياسة ولا بمن يتحمل اللوم".

وأضاف: "إنه يتعلق بشكل أساسي بمطلب لدينا جميعاً لمحاولة فهم كيفية وصول الوباء إلى البشر. ومن هذا المنطلق تتحمل البلدان مسؤولية العمل معا ومع منظمة الصحة بروح الشراكة".

وقال مسؤول كبير بقطاع الصحة إن الصين رفضت، أمس، خطة منظمة الصحة الرامية إلى إجراء مرحلة ثانية من التحقيق في أصل فيروس «كورونا»، التي تتضمن فرضية أنه ربما يكون قد تسرب من مختبر صيني.

واقترحت المنظمة هذا الشهر إجراء مرحلة ثانية من الدراسات حول أصول فيروس «كورونا» في الصين، على أن يشمل ذلك عمليات تدقيق للمختبرات والأسواق في مدينة ووهان التي ظهر بها الفيروس للمرة الأولى، وطالبت السلطات بالتحلي بالشفافية.

وظهرت أولى الحالات المعروفة في مدينة ووهان بوسط الصين في ديسمبر 2019 ويعتقد أن الفيروس انتقل إلى البشر من الحيوانات في سوق المدينة.

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