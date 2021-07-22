إسرائيل تنضم إلى الاتحاد الإفريقي بصفة عضو مراقب

المصدر: رام الله - وام

انضمّت إسرائيل إلى الاتحاد الإفريقيّ بصفة عضو مراقب بحسب بيان صدر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم.

وقال البيان إن سفير إسرائيل في أديس أبابا أدامسو ألالي قدم أوراق اعتماده إلى الاتحاد الإفريقي كمراقب لأول مرة منذ عام 2002.

وأضاف البيان إن إسرائيل لديها علاقات مع 46 دولة في إفريقيا يتم في إطارها التعاون في العديد من مجالات التنمية والتجارة.

وذكر البيان أنه بمجرد إقامة العلاقة مع الاتحاد الإفريقي سيتمكن الطرفان من التعاون في مجالات مكافحة كورونا ومنع انتشار الإرهاب المتطرف في جميع أنحاء القارة.

ونقل البيان عن وزير الخارجية يائير لبيد قوله «سيساعدنا ذلك على تعزيز أنشطتنا تجاه القارة وتجاه الدول الأعضاء في الاتحاد».

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