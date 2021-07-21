الرئيس التونسي: الصحة العسكرية ستدير أزمة كورونا

المصدر: تونس - رويترز

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، إن إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد، مع تفاقم جائحة كورونا.

وتكافح تونس للسيطرة على تزايد الإصابات والوفيات بالفيروس، مع امتلاء أجنحة العناية الفائقة بالمرضى وإرهاق الأطباء ونفاد كميات الأكسجين في الكثير من المستشفيات.

وقال سعيد في تصريح لقناة العربية أثناء زيارة لمركز تطعيم بالعاصمة اليوم إن "تكدس الناس في مراكز التطعيم وراءه أهداف سياسية وهو أمر مدبر من أطراف داخل المنظومة السياسية ليحدث تدافع وتجمعات وكأن الهدف انتقال العدوى".

وأضاف: "إدارة الصحة العسكرية ستتولى إدارة الأزمة الصحية في البلاد".

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي قد أعلن، أمس، إقالة وزير الصحة فوزي المهدي.

وحتى الآن أصيب ما يزيد عن 550 ألف تونسي بفيروس كورونا بينما اقترب إجمالي الوفيات من نحو 18 ألف شخص، ولم يحصل سوى 950 ألف شخص على تطعيم كامل من مجموع 11.6 مليون نسمة في البلاد.

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