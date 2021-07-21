مقتل ضابط إيراني خلال احتجاجات على شح المياه

المصدر: طهران - أ ف ب

قتل ضابط في الشرطة الإيرانية بالرصاص في محافظة خوزستان (جنوب غرب) التي تشهد احتجاجات على خلفية شح المياه أدت إلى مقتل شخص على الأقل.

واندلعت الاحتجاجات في المحافظة الغنية بالنفط والحدودية مع العراق، منذ نحو أسبوع، على خلفية شح المياه.

وبعيد منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن مقتل ضابط في قوات الأمن إثر ما وصفته الوكالة بـ"أعمال شغب" مساء الثلاثاء في مدينة بندر ماهشهر الساحلية في خوزستان.

وقال المسؤول المحلي فريدون بندري: "إثر أعمال الشغب التي جرت مساء الثلاثاء في بلدة طالقاني، بوغت كوادر وحدة الإغاثة التابعة لقوى الأمن الداخلي وتعرضوا إلى إطلاق نار من فوق سطح أحد المباني، وقتل أحد أفراد وحدة الاغاثة في المدينة، وأصيب عنصر آخر في ساقه".

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن الضابط المقتول بالرصاص برتبة "ملازم ثانٍ".

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