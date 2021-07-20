صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى.. صور

المصدر: القدس - د ب أ

أدى أكثر من 100 ألف مصلٍ، اليوم الثلاثاء، صلاة عيد الأضحى في رحاب المسجد الأقصى المبارك.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، علّت التكبيرات إيذانًا بحلول أول أيام العيد وسط حشود كبيرة من المصلين.

وحسب الوكالة ، أقام عشرات المقدسيين صلاة العيد قرب باب الأسباط، بعد أن أبعدوا عن المسجد الأقصى بأمر من السلطات الإسرائيلية ومعظمهم من الناشطين الذين كانوا من المرابطين فيه.

وكان المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين شدد على ضرورة التزام القادمين إلى المسجد بإجراءات الوقاية الصحية حفاظا على الصحة العامة، وبخاصة مع استمرار انتشار جائحة كورونا وتأثيرها على حياة المواطنين والعالم أجمع.

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