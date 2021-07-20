"الصحة" العراقية تحذر من فقدان السيطرة على استيعاب مصابي كورونا

المصدر: بغداد - د ب أ

حذرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، من فقدان السيطرة على استيعاب أعداد مصابي كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن مدير عام الصحة العامة رياض عبدالأمير قوله إن "المستشفيات تكاد تفقد السيطرة على استيعاب أعداد الراقدين من مصابي كورونا"، معبراً عن أمله في أن "تتحذ اللجنة العليا إجراءات حازمة في الاجتماع المقبل لأن الأيام المقبلة ستكون خطرة جدا على الواقع الصحي".

وأضاف: "هناك زيادة متصاعدة ونسبة الموجب الآن وصلت بحدود 24% لم نشهدها إلا في هذه الموجة"، لافتاً إلى أنه "لابد من اتخاذ إجراءات حازمة لقطع سلسلة العدوى بين الناس وتقليل الإصابات".

وتابع: "كميات اللقاح الموجودة ليست كافية وليست متاحة لكل المواطنين ونأمل أن تصل كميات آخرى في الأسابيع المقبلة ليتاح للجميع تلقي اللقاح".

وسجل العراق، أمس الاثنين، حصيلة غير مسبوقة بإصابات ووفيات كورونا حيث بلغت الإصابات 9883 حالة، فيما بلغت الوفيات 62 حالة في عموم محافظات البلاد.

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