إطلاق صواريخ قرب القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية

المصدر: كابول - أ ف ب

سقطت ثلاثة صواريخ انفجر اثنان منها فقط صباح الثلاثاء على مقربة من القصر الرئاسي في العاصمة الأفغانية كابول فيما كان عدد من المسؤولين مجتمعين حول الرئيس أشرف غني قبل دقائق من إلقائه خطابا بمناسبة عيد الأضحى، على ما أفادت وزارة الداخلية.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية ميرويس ستانكزاي في رسالة إلى الصحافة: "أطلق أعداء أفغانستان اليوم هجمات صاروخية في أنحاء مختلفة من مدينة كابول". وذكر ثلاثة مواقع في دائرة كيلومتر تقريبا حول القصر الرئاسي الذي استهدف مرارا في الماضي بهجمات صاروخية آخرها في ديسمبر.

وأوضح أن أحد الصواريخ الثلاثة لم ينفجر، وأن الهجوم لم يوقع ضحايا وفق المعلومات الأولية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في الوقت الحاضر.

وقال المحلل في مجموعة الأزمات الدولية ابراهيم باحيس لوكالة فرانس برس: "لا نملك معلومات كافية لمعرفة من يقف خلف الهجوم، وحركة طالبان لم تتبناه حتى الآن" مشيرا إلى أن جماعات أخرى مثل تنظيم "داعش" الإرهابي شنت في الماضي هجمات مماثلة على العاصمة.

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