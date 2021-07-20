طلائع حجاج بيت الله الحرام يرمون جمرة العقبة ويطوفون طواف الإفاضة

المصدر: منى- وام

توافد حجاج بيت الله الحرام إلى مشعر منى مع بزوغ فجر هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة حيث شرعوا في رمي جمرة العقبة تملؤ قلوبهم الفرحة والسرور ، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت في " مزدلفة " .

وبدا الحجاج الذين فرغوا من رمي جمرة العقبة ونحروا هديهم وحلقوا رؤوسهم بالتوافد الى بيت الله الحرام لاداء طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة فيما سيواصلون إكمال مناسكهم أيام التشريق في منى يذكرون الله كثيرا ويشكرونه أن منّ عليهم بالحج، ويكملون رمي الجمرات الثلاث.

واثناء تادية شعائر الحج لهذا العام وفرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالمملكة العربية السعودية منظومة من الخدمات، والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام ومنى شملت تدابير وقائية مكثفة وذلك ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

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