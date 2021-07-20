إثيوبيا تعلن نجاح المرحلة الثانية لملء سد النهضة

المصدر: أديس أبابا ■ وكالات

أعلنت إثيوبيا، أمس، نجاحها في إتمام المرحلة الثانية لملء سد النهضة المطل على النيل الأزرق، والذي يثير نزاعات مع دولتَي المصب مصر والسودان.

وقال وزير المياه والري والطاقة في إثيوبيا، سيليشي بيكيلي: «اكتمل الملء الثاني لسد النهضة، والمياه تتدفق».

وقال مسؤول إثيوبي لوكالة فرانس برس: «تمّت عملية الملء الأولى العام الماضي. وتمّت المرحلة الثانية أمس»، مضيفاً أن السد بات يخزّن ما يكفي من المياه لبدء إنتاج الطاقة، وسيتم توليد الطاقة قريباً باستخدام هذا المخزون.

وشكّل مشروع سد النهضة مصدر خلاف منذ أطلقته إثيوبيا عام 2011. وترى كل من السودان ومصر أنه يمثّل مصدر تهديد لهما، نظراً إلى اعتمادهما على مياه النيل، بينما تعتبره إثيوبيا أساسياً لتنميتها ومصدراً للطاقة.

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