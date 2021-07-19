انفجار في سوق بالعراق وسقوط قتلى وعشرات الجرحى

المصدر: بغداد - أ ف ب

قتل 18 شخصاً على الأقل وأصيب عشرات الأشخاص بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة في سوق بمدينة الصدر المكتظة في شرق العاصمة العراقية بغداد، وفقاً لما قاله مسؤول أمني لوكالة فرانس برس.

وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية في بيان إن "الانفجار الإرهابي تم بواسطة عبوة ناسفة محلية الصنع، وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح".

وتم نقل عدد من جرحى الانفجار إلى مستشفى قريب، وفق مصدر طبي، فيما أظهرت صور من موقع الانفجار في سوق الوحيلات حالة من الهلع بين السكان.

وقالت السلطات في بيان إن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أمر بفتح تحقيق بملابسات التفجير الذي يعد الأكبر منذ الهجومين الانتحاريين اللذين هزا وسط العاصمة العراقية في يناير الماضي وأسفرا عن مقتل 32 شخصاً وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news