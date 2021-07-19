ضبط شخصين يحملان قنبلة داخل مستشفى بالعراق

المصدر: بغداد - وكالات

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على شخصين يحملان قنبلة يدوية داخل مستشفى الصدر في محافظة البصرة.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن "مفارز حماية المنشآت في مستشفى الصدر التعليمي بمحافظة البصرة تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين وضبطت بحوزتهما رمانة هجومية خلال محاولتهما دخول المستشفى".

وأضافت أن "المتهمين أفادا بحمل الرمانة اليدوية كونهما من المطلوبين عشائرياً".

وأشارت الوزارة إلى أن المتهمين تم توقيفهما وفق أحكام المادة 24 من قانون الأسلحة.

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