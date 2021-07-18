السودان يحذر من زيادة في مياه النيل الأزرق نتيجة الأمطار في الهضبة الإثيوبية

المصدر: الخرطوم - د ب أ

أعلنت الإدارة العامة للخزانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية أنها تتوقع حدوث زيادة في وارد مياه النيل الأزرق كنتيجة لهطول أمطار غزيرة فى الهضبة الإثيوبية.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن تعميم صحافي أصدره مدير الإدارة العامة للخزانات، معتصم العوض محمد، اليوم الأحد، أنه ستحدث زيادة تدريجية لمناسيب مياه النيل الأزرق جنوب خزان الروصيرص وشماله حتى الخرطوم.

ودعت وزارة الري المواطنين القاطنين على جانبي النيل الأزرق إلى اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا علي الأرواح والممتلكات.

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