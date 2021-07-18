ليبيا تسجل أعلى إصابات يومية منذ ظهور كورونا

المصدر: طرابلس - د ب أ

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الأحد عن تسجيل أعلى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا بواقع 4061 حالة.

وكشف المركز، في بيان صحافي، عن تسجيل أعلى نسبة مصابين مقارنة بعدد الفحوصات، بواقع 41% ، مشيرا إلى تسجيل 28 وفاة جديدة بسبب الفيروس، و651 حالة شفاء.

ووفق المركز، وصل المجموع التراكمي للإصابات في ليبيا منذ ظهور الفيروس إلى 221 ألفا و495 إصابة، وبلغ إجمالي عدد حالات الوفاة 3281، وإجمالي المتعافين 183 ألفا و436 شخصاً.

ولفت المركز إلى أن عدد من تلقوا لقاح كورونا بلغ 480 ألفا و116 شخصاً.

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