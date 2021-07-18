تقرير صيني: لقاح "زيفي" فعال ضد سلالة دلتا

المصدر: بكين - د ب أ

ذكر تقرير صادر عن معهد "مايكروبيولوجي" في الأكاديمية الصينية للعلوم أن اللقاح الذي تنتجه شركة "تشونجتشينج زيفي بيولوجيكال" فعال ضد سلالة "دلتا" من فيروس كورونا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "يساي" اليوم الأحد عن التقرير البحثي الصادر عن فريق بقيادة رئيس المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، قوله إن لقاح "زيفي" له فعالية في الغالب ضد سبع سلالات، بما فيها ألفا وبيتا وجاما ودلتا.

وذكر التقرير أن "تأثيرات التحييد" أضعف مما عليه في السلالات الأقدم، مشيرا إلى أن الباحثين جمعوا عينات أمصال من 28 مشاركا في التجارب.

وانتشرت سلالة "دلتا" في أكثر من مئة دولة وبرزت بوصفها الأكثر إثارة للقلق لمتحورات "سارس-كوف-2" لفيروس كورونا، وأصبحت السلالة المهيمنة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بين دول أخرى.

ويتطلب لقاح "زيفي" ثلاث جرعات ويخضع حاليا لتجارب ثلاثية المراحل.

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