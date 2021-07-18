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    إعلان حالة الطوارئ في بافاريا العليا بألمانيا بعد هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات

    المصدر:
    • نورمبرغ - د ب أ
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    أعلنت مساء أمس، منطقة بيرتشسجادن لاند في بافاريا العليا بألمانيا حالة الطوارىء الكارثية بسبب الفيضانات.

    وقال متحدث باسم مركز التحكم المتكامل في تراونشتاين في وقت متأخر من مساء أمس ، إن الانهيارات الطينية كثيرة وأن الأعمال والمهام التى يواجهها طاقم الإطفاء والإنقاذ تفوق طاقتهم .
    وقد تأثرت بشكل خاص بلدتا بيرتشتسجادن وبيشوفسفايزن في جنوب شرقى بافاريا.

    وتم بالفعل إخلاء بعض المنازل. وطُلب من السكان إخلاء الأقبية وتجنب الشوارع ، حيث كانت كميات كبيرة من المياه تتدفق عليهم.

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