إعلان حالة الطوارئ في بافاريا العليا بألمانيا بعد هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات

المصدر: نورمبرغ - د ب أ

أعلنت مساء أمس، منطقة بيرتشسجادن لاند في بافاريا العليا بألمانيا حالة الطوارىء الكارثية بسبب الفيضانات.

وقال متحدث باسم مركز التحكم المتكامل في تراونشتاين في وقت متأخر من مساء أمس ، إن الانهيارات الطينية كثيرة وأن الأعمال والمهام التى يواجهها طاقم الإطفاء والإنقاذ تفوق طاقتهم .

وقد تأثرت بشكل خاص بلدتا بيرتشتسجادن وبيشوفسفايزن في جنوب شرقى بافاريا.

وتم بالفعل إخلاء بعض المنازل. وطُلب من السكان إخلاء الأقبية وتجنب الشوارع ، حيث كانت كميات كبيرة من المياه تتدفق عليهم.

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