إعلان حالة الطوارئ في بافاريا العليا بألمانيا بعد هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات
أعلنت مساء أمس، منطقة بيرتشسجادن لاند في بافاريا العليا بألمانيا حالة الطوارىء الكارثية بسبب الفيضانات.
وقال متحدث باسم مركز التحكم المتكامل في تراونشتاين في وقت متأخر من مساء أمس ، إن الانهيارات الطينية كثيرة وأن الأعمال والمهام التى يواجهها طاقم الإطفاء والإنقاذ تفوق طاقتهم .
وقد تأثرت بشكل خاص بلدتا بيرتشتسجادن وبيشوفسفايزن في جنوب شرقى بافاريا.
وتم بالفعل إخلاء بعض المنازل. وطُلب من السكان إخلاء الأقبية وتجنب الشوارع ، حيث كانت كميات كبيرة من المياه تتدفق عليهم.
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