أول تصريح لعون بعد اعتذار الحريري: لبنان ستتجاوز الظروف الصعبة

المصدر: بيروت - د ب أ

أكّد الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، اليوم الجمعة، أن بلاده ستتجاوز الظروف الصعبة التي تمر بها حاليًا، واعداً ببذل الجهود للخروج من الأزمات التي يعاني منها اللبنانيون.

جاءت تصريحات الرئيس عون خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وفداً من جامعة سيدة اللويزة برئاسة الرئيس الجديد للجامعة الأب بشارة الخوري، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأكد الرئيس اللبناني في أول تصريح له، عقب اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن مهمة تشكيل الحكومة، «أن لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حاليًا على مختلف المستويات، لأن الأحداث أثبتت أن إرادة الحياة عند اللبنانيين مكّنتهم دائماً من التغلب على صعوبات كثيرة في الماضي»، مشدداً «على رهانه على الجيل الشاب في بناء مستقبل لبنان الذي نريده».



وقال عون «لا شيء يجب أن يحبط اللبنانيين رغم قساوة ما يتعرضون له»، واعداً ببذل كل الجهود للخروج من الأزمات المتلاحقة التي يعانون منها.

ودعا إلى التركيز على أهمية وجوب تكامل العلم والدين في تحسين ظروف التلاقي الإنساني، بما يكفل محاربة محاولات أخذ الأديان إلى وجهات لا تعكس قيمها ومبادئها.

واعتبر رئيس الجمهورية أن ما يقال عن الحكم المدني «لا يستقيم إلا من خلال توحيد القوانين وأهمها قانون الأحوال الشخصية لما يحمله من مساواة للجميع، وهو يحتاج إلى تعاون كل الفرقاء اللبنانيين وجمع الأفكار المختلفة».

يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أسوأ أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما إحدى أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر، في غياب لأي أفق حل، بحسب تحذير البنك الدولي في يونيو الماضي.

كما يشهد أزمة سياسية حالت دون تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومة حسان دياب في 10 أغسطس الماضي، على خلفية انفجار 4 أغسطس الذي هز مرفأ بيروت واعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن عدم تشكيل حكومة جديدة امس الخميس.

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