نجاة جميع ركاب الطائرة المفقودة في منطقة تومسك الروسية

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلنت وكالة الطيران الروسية الجمعة أن أجهزة الإنقاذ عثرت على 18 شخصا على قيد الحياة كانوا على متن طائرة ركاب من طراز أنتونوف إيه إن-28 اختفت عن الرادارات الجمعة في سيبيريا قبل تحديد موقع هبوطها الاضطراري.

وأوضحت وكالة «روسافياتسيا» في بيان أنه «تم العثور على الركاب الـ15 وأفراد الطاقم الثلاثة. جميع الأشخاص الذين كانوا على متن (الطائرة المفقودة) على قيد الحياة»، مشيرةً إلى أن الناجين يُنقلون حالياً إلى مدينة تومسك.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث أن أربع مروحيات بدأت عمليات البحث عن الطائرة التي اختفت عن شاشات الرادار، عندما كانت في منطقة تومسك بسيبيريا، وسط روسيا، وعلى متنها 18 شخصا بينهم أربعة أطفال.

وقال: «تم تنظيم عملية بحث باستخدام أربع مروحيات من طراز مي – 8، تابعة لوكالة النقل الجوي الروسية، ووزارة الطوارئ».

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