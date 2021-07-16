عشرات القتلى ومئات المفقودين جراء الفيضانات في ألمانيا

المصدر: برلين ــ وام

أعلنت وسائل إعلام ألمانية ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت غرب البلاد إلى 81 قتيلا في الوقت الذي تواصل فيه فرق الطوارئ البحث عن مئات الأشخاص المفقودين.

وذكرت أن بعض المدن لا تزال معزولة عن باقي البلاد بسبب غرق الطرق وتدمير الجسور، فيما تستمر عمليات إجلاء السكان من بعض المناطق في غرب ألمانيا، بينما تم إعلان حالة الطوارئ في بعض المناطق الأخرى.

وتسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم " الإثنين " الماضي بارتفاع منسوب مياه الأنهار وحدوث فيضانات في غرب وجنوب غربي البلاد، أسفرت عن مصرع العشرات وفقدان المئات.

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