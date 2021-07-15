فرنسا : 96 في المائة من المصابين بمتحور "دلتا" غير مطعمين

المصدر: باريس - وام

أعلن أوليفييه فيران وزير الصحة الفرنسي ، مساء اليوم أن "96 في المائة من الفرنسيين الذين أصيبوا بفيروس كوفيد -19 الأسبوع الماضي لم يتلقوا التطعيم بعد ضد الفيروس، في إشارة إلى استهداف متحور "دلتا" الفئات المترددة في أخذ اللقاح بالدرجة الأولى.

و قال الوزير الفرنسي خلال زيارة قام بها إلى مركز تطعيم ضد كوفيد 19 في ضاحية "شومبيري" المجاورة للعاصمة باريس إن ما يقرب من 96 في المائة من الفرنسيين ممن أصيبوا بمتحور دلتا مع أعراض، لم يتم تطعيمهم بعد ،منوها ان احتمالية الإصابة بالفيروس تقل بأربع مرات على الأقل في حال التطعيم .

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