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    محكمة أوروبية تجيز حظر الحجاب في أماكن العمل في ظروف معينة

    المصدر:
    • بروكسل - رويترز
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    قالت المحكمة العليا بالاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إن الشركات يمكنها منع الموظفات المسلمات من ارتداء الحجاب في ظروف معينة، في حكمها الصادر في دعوتين مقدمتين من امرأتين في ألمانيا.

    وتم وقف الاثنتين عن العمل بعد ارتدائهما الحجاب.

    وذكرت المحكمة أن «منع ارتداء أي شيء يمثل تعبيرا عن معتقدات سياسية أو فلسفية أو دينية في أماكن العمل قد يبرره حاجة صاحب العمل إلى تقديم صورة محايدة للعملاء أو الحيلولة دون أي مشاحنات اجتماعية».

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