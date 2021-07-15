«طالبان» تسيطر على معبر سبين بولداك الحدودي مع باكستان

المصدر: قندهار (أفغانستان) ■ أ.ف.ب

أعلنت حركة «طالبان»، التي تشن منذ شهرين هجوماً على جبهات عدة ضد القوات الأفغانية، سيطرتها على معبر سبين بولداك الحدودي المهم مع باكستان في ولاية قندهار الجنوبية، مسجلة تقدماً جديداً منذ تسريع القوات الدولية انسحابها من أفغانستان.

وإن قالت وزارة الداخلية الأفغانية لوكالة فرانس برس إن القوات الأفغانية «صدت» هجوم «طالبان»، فقد أكد مصدر أمني باكستاني أن راية «طالبان» البيضاء رُفعت في البلدة الحدودية.

ولم يتسنَ على الفور التحقق من الوضع على الأرض، لكن انتشرت صور لمقاتلي «طالبان» وقد بدا عليهم الارتياح في ما يبدو أنها بلدة حدودية.

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