استخراج جواز السفر الأميركي يستغرق 18أسبوعاً
قالت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الأميركية إن الأميركيين الذين يرغبون في التقدم لاستخراج جواز سفر أو تجديده سيواجهون وقت انتظار يصل إلى 18 أسبوعاً، مما يجعل السفر في الصيف غير مرجح ما لم يكن لديهم بالفعل وثيقة صالحة أو يسعون للحصول على موعد طارئ.
وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأميركي راشيل ارندت، للصحافيين اليوم الأربعاء إن وزارة الخارجية تعمل على تعيين موظفين للتعامل مع حوالي 1.5 مليون طلب بشأن جوازات السفر، لكن الآثار المتتالية لوباء فيروس كورونا تعني أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر حتى يتمكن المواطنون من استلام وثائقهم.
ونقلت وكالة بلومبرج عن أرندت قولها إن للوزارة مواعيد "محدودة للغاية" للأشخاص الذين لديهم سفر عاجل خلال 72 ساعة، ولكن يجب على المواطنين عموماً السعي لتقديم طلب للحصول على جواز سفر أو تجديده قبل ستة أشهر من السفر.
وأضافت أنه يمكن للمتقدمين أيضا دفع 60 دولار إضافياً لتسريع العملية، ولكن من المحتمل أن يكون وقت التسليم الأسرع في غضون 12 أسبوعا.
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