السعودية.. الروبوت يوزع ماء زمزم على الحجاج .. فيديو

المصدر: مكة المكرمة - د ب أ

أعلنت السلطات السعودية اليوم الأربعاء أنها ستستخدم الروبوت المتحرك في توزيع مياه زمزم على ضيوف الرحمن وقاصدي الحرمين الشريفين في ما وصف بنقلة نوعية في تاريخ سقيا ماء زمزم وذلك في زمن جائحة كورونا.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" في تقرير لها اليوم الأربعاء أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي سخرت أحدث التقنيات لتوزيع عبوات ماء زمزم على الحجاج من خلال الروبوتات الذكية، والعربات عالية التقنية، لتقديم المياه مبردة ومعقمة وفق الضوابط والإجراءات الاحترازية.

وأوضح وكيل إدارة سقيا زمزم بالرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين بدر اللقماني أن الروبوت يقوم بتوزيع 30 عبوة في الجولة الواحدة، ويستطيع العمل لمدة ثمان ساعات متواصلة دون تدخل بشري ويعمل بالبطارية القابلة للشحن لإيصال ماء زمزم بطريقة ذكية وصحية وآمنة.

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