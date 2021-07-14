السيسي يستقبل الحريري ويؤكد دعم مصر لاستقرار لبنان

المصدر: القاهرة - د ب أ

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي دعم مصر الكامل للمسار السياسي في لبنان من أجل استعادة الاستقرار. جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم الأربعاء، للمكلف برئاسة الحكومة اللبنانية سعد الحريري.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ، في بيان صحافي، إن السيسي رحب بسعد الحريري في مصر، مؤكداً دعم مصر الكامل للمسار السياسي للحريري الذي يهدف لاستعادة الاستقرار في لبنان والتعامل مع التحديات الراهنة، فضلاً عن جهود تشكيل الحكومة.

وشدد السيسي على أهمية تكاتف مساعي الجميع لتسوية أية خلافات في هذا السياق لإخراج لبنان من الحالة التي يعاني منها حالياً، بإعلاء مصلحة لبنان الوطنية، بما يساعد على صون مقدرات الشعب اللبناني الشقيق ووحدة نسيجه الوطني.

من جانبه، أشاد الحريري بجهود مصر الحثيثة والصادقة لحشد الدعم الدولي للبنان على شتى الأصعدة في ظل استمرار التحديات الصعبة التي يواجهها الشعب اللبناني، خاصةً على المستوى السياسي والاقتصادي.

وأكد الحريري اعتزاز لبنان بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربط الدولتين، والتي تقوم على أسس من التضامن والأخوة، وتقدير بلاده للدور المصري الحيوي كركيزة أساسية في حفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل.

وأوضح المتحدث أن اللقاء تناول استعراض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي القائمة بين البلدين الشقيقين، وكذا مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية.

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