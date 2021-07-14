روسيا تسجل حصيلة قياسية جديدة لوفيات كورونا

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الأربعاء تسجيل 786 حالة وفاة و23827 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن حصيلة الوفيات الجديدة هي الأعلى منذ بداية الجائحة. وكانت البلاد أعلنت أمس حصيلة قياسية أيضا للوفيات بلغت 780 حالة.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في روسيا إلى خمسة ملايين و 857002 إصابة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 145278.

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