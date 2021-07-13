الكويت.. "تأمين السفر" يمنع المواطنين فوق 75 عاماً من السفر

المصدر: متابعات - سمير سعيد

نقلت جريدة "الأنباء" الكويتية عن مصادر وصفتها بالـ "موثوقة"، أن تطبيق "كويت مسافر" ليست له علاقة من قريب أو بعيد برفض الموافقة على سفر المواطنين الذين تبلغ أعمارهم 75 عاما فما فوق إلى الخارج.

وأوضحت المصادر أن الأمر يعتمد على شركات التأمين التي لا يؤمن بعضها على كبار السن، ومنصة "كويت مسافر" ليست لها علاقة بالتأمين، وضمن شروط سفر المواطنين إلى الخارج ضرورة تفعيل التأمين الصحي "تأمين السفر"، بشرط أن يغطي تكاليف العلاج بالخارج في حال التعرض للإصابات أو الحوادث.

وتتضمن شروط السفر عدم قبول أي راكب على الرحلات المغادرة من الكويت إلا بعد تفعيل منصة "كويت مسافر"، وتقديم تأمين السفر الى جانب عدم السماح للمواطنين الكويتيين بالسفر ما لم يكن قد حصن باللقاح المعتمد في الكويت اعتبارا من 1 أغسطس مع استثناء الفئات العمرية غير الخاضعة للتطعيم، حيث تعذر حصولهم على اللقاح لأسباب صحية، والحوامل.

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